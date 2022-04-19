Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. Он считает, что Медведчук так интенсивно дает показания, потому что хочет жить.

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Это очень трусливый человек, который боится всего. У таких людей всегда только понты. Сегодня мы видим человека, который очень хочет выжить, понимая, что он не нужен ни России, ни тем более Украине,

– сказал Подоляк.

Также он сказал, что важно получить конкретные юридически зафиксированные показания Медведчука относительно того, почему, как и благодаря кому именно он смог стать олигархом в Украине после того, как был уже на дне с 2015 года.

Напомним, ранее Виктор Медведчук выступил с просьбой к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему куму президенту России Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя. В то же время реакции России на эту просьбу до сих пор нет.

Михаил Подоляк также заявлял, что это единственное предложение, с которым может согласиться Украина – обмен Мариуполя на Медведчука.

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