Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк. Він вважає, що Медведчук так інтенсивно дає показання, бо хоче жити.

Актуально Він ще не все розповів, – Арестович у своєму стилі описав, як справи у Медведчука

Це дуже боягузлива людина, яка боїться всього. У таких людей завжди тільки понти. Сьогодні ми бачимо людину, яка дуже хоче вижити, розуміючи, що він не потрібен ні Росії, ні тим більше Україні,

– сказав Подоляк.

Також він сказав, що важливо отримати конкретні юридично зафіксовані показання Медведчука щодо того, чому, як і завдяки кому саме він зміг стати олігархом в Україні після того, як був вже на дні з 2015 року.

Нагадаємо, раніше Віктор Медведчук виступив із проханням до Президента України Володимира Зеленського та свого кума президента Росії Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. Водночас реакції Росії на це прохання досі немає.

Михайло Подоляк також заявляв, що це єдина пропозиція, на яку може погодитись Україна – обмін Маріуполя на Медведчука.

До теми – жодної цінності, – політолог припустив, чому Путін проігнорував звернення Медведчука: відео