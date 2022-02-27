Издание сообщило о том, что кум Путина Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. По словам журналистов "ZN", в Офисе генпрокурора подтвердили эту информацию – пока неофициально.

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Достоверность информации неофициально подтвердил один из непрофильных заместителей генпрокурора.

По данным наших источников, вчера Генпрокуратура поручила Нацполиции проверить наличие Виктора Медведчука по адресу, где он находится под домашним арестом. Нацполиция выполнила поручение: Медведчука на месте не было,

– сообщили в издании.