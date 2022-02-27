Інформацію про втечу нардепа виданню "ZN" підтвердили в Офісі генпрокурора – наразі неофіційно.

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Так, 26 лютого Генпрокоратура доручила Нацполіції перевірити наявність Медведчука за адресою, де він перебуває під домашнім арештом.

Нацполіція виконала доручення: Медведчука на місці не було,

– повідомили у виданні.

Достовірність цієї інформації неофіційно підтвердив один із непрофільних заступників генпрокурора. Оскільки він не має процесуального відношення до справи Медведчука, то відмовився дати офіційний коментар.

Втечу Медведчука також підтвердив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.