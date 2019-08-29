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      Медведчук через суд требует запретить книгу о Стусе

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      Медведчук хочет через суд запретить выпуск книги Кипиани о Стусе
      Медведчук хочет через суд запретить выпуск книги Кипиани о Стусе / Getty images

      Кум президента России Владимира Путина и народный депутат Украины Виктор Медведчук подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани. Он – автор книги "Дело Василия Стуса".

      Таким образом Медведчук хочет защитить свою "честь" и "достоинство", об этом Кипиани написал на своей странице в Facebook.

      Смотрите: Трейлер фильма о Василии Стусе "Заборонений" появился в сети

      Так, он требует запретить распространение экземпляров этой книги "в любой форме и на любой территории".

      Кум и пособник Путина Виктор Медведчук подал на меня в суд относительно защиты своей "чести", "достоинства" и "деловой репутации" и "опровержения недостоверной информации" [кавычки мои]. Речь идет о текстах из книги "Дело Василия Стуса",
      – сказал он.

      Так, первое заседание по этому делу состоится в Дарницком суде 2 октября 2019 года.

      На судебном процессе 1980-го года Виктор Медведчук был государственным защитником украинского поэта и диссидента Василия Стуса, которого обвиняли в антисоветской пропаганде. Тогда Медведчук признал "обвинения правомерными". Стус умер в тюрьме в 1985 году.

      Отметим, в фильме о Василии Стусе "Заборонений", показ которого стартует в начале сентября, таки оставили сцену с Медведчуком. Съемочную команду "просили" убрать все упоминания о нем – на некоторое время сцена таки исчезла.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Литература Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
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