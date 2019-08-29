Медведчук через суд требует запретить книгу о Стусе

Кум президента России Владимира Путина и народный депутат Украины Виктор Медведчук подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани. Он – автор книги "Дело Василия Стуса".

Таким образом Медведчук хочет защитить свою "честь" и "достоинство", об этом Кипиани написал на своей странице в Facebook.

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Так, он требует запретить распространение экземпляров этой книги "в любой форме и на любой территории".

Кум и пособник Путина Виктор Медведчук подал на меня в суд относительно защиты своей "чести", "достоинства" и "деловой репутации" и "опровержения недостоверной информации" [кавычки мои]. Речь идет о текстах из книги "Дело Василия Стуса",

– сказал он.

Так, первое заседание по этому делу состоится в Дарницком суде 2 октября 2019 года.

На судебном процессе 1980-го года Виктор Медведчук был государственным защитником украинского поэта и диссидента Василия Стуса, которого обвиняли в антисоветской пропаганде. Тогда Медведчук признал "обвинения правомерными". Стус умер в тюрьме в 1985 году.

Отметим, в фильме о Василии Стусе "Заборонений", показ которого стартует в начале сентября, таки оставили сцену с Медведчуком. Съемочную команду "просили" убрать все упоминания о нем – на некоторое время сцена таки исчезла.