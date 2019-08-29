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      Медведчук через суд вимагає заборонити книгу про Стуса

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      Медведчук хоче через суду заборонити випуск книги Кіпіані про Стуса
      Медведчук хоче через суду заборонити випуск книги Кіпіані про Стуса / Getty images

      Кум президента Росії Володимира Путіна та народний депутат України Віктор Медведчук подав до суду на журналіста Вахтанга Кіпіані. Він – автор книги "Справа Василя Стуса".

      Таким чином Медведчук хоче захистити свою "честь" та "гідність", про це Кіпіані написав на своїй сторінці у Facebook.

      Дивіться: Трейлер фільму про Василя Стуса "Заборонений" з'явився в мережі

      Так, він вимагає заборонити поширення примірників цієї книги "в будь-якій формі і на будь-якій територі"

      Кум і пособник Путіна Віктор Медведчук подав на мене в суд щодо захисту своєї "честі", "гідності" та "ділової репутації" та "спростування недостовірної інформації" [лапки мої]. Мова іде про тексти з книги "Справа Василя Стуса",
      – сказав він.

      Так, перше засідання по цій справі відбудеться у Дарницькому суді 2 жовтня 2019 року.

      На судовому процесі 1980-го року Віктор Медведчук був державним захисником українського поета та дисидента Василя Стуса, якого звинувачували в антирадянській пропаганді. Тоді Медведчук визнав "обвинувачення правомірними". Стус помер у в'язниці в 1985 році. 

      Зазначимо, у фільмі про Василя Стуса "Заборонений", показ якого стартує на початку вересня, таки залишили сцену із Медведчуком. Зімальну команду "просили" прибрати всі згадки про нього – на деякий час сцена таки зникла.

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      Теги: Новини України Новини політики Судді Віктор Медведчук Література
      Джерело: 24 канал
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