Медведчук дерзко прокомментировал ситуацию с украинским политзаключенным Сенцовым

Сенцов не дадут умереть, его будут кормить принудительно. Такое заявил в интервью британской газете The Independent Виктор Медведчук, комментируя ситуацию с пленником.

Об этом говорится в британском издании The Independent.

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Кум президента России, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы об этом сказал прямо.

Вы действительно думаете, что Россия допустит, чтобы случилось что-то ужасное? Есть такая вещь, как принудительное кормление. Это допускается по правилам содержания под стражей,

– отметил Медведчук.

По словам Медведчука освобождение режиссера тормозит именно Украина. Мол, Киев давит и выдвигает ультиматумы России. Напомним, на сегодня Олег Сенцов голодает 112 день в колонии Лабытнанги, что за полярным кругом. Ему по обвинению в терроризме присудили 20 лет тюрьмы.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые содержатся в России и в оккупированном Крыму.