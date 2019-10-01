Медведчук на фоне Стуса – мизерная фигура, – Кипиани

Одиозный кум Путина Виктор Медведчук пытается запретить книгу "Дело Василия Стуса" и даже подал в суд на автора Вахтанга Кипиани. В разговоре с сайтом 24 канала известный украинский журналист, публицист и историк рассказал о своем отношении к действиям Медведчука.

2 октября в Дарницком суде состоится первое заседание по иску Виктора Медведчука, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", против журналиста и историка Вахтанга Кипиани. Куму Путина очень не понравилась книга "Дело Василия Стуса", в которой, по его словам, "человек позволяет себе высказывания, которые не соответствуют действительности". Медведчук, напомним, был адвокатом выдающегося поэта-диссидента на судилище в 1980 года. Стус получил 10 лет ссылки и 5 лет принудительных работ. Умер 4 сентября 1985 года в исправительной колонии.

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Вахтанг Кипиани, который на протяжении многих лет исследовал эту тему и степень вины адвоката Медведчука, не скрывает волнения перед новым судебным процессом. Но убежден: "Все будет хорошо, я не верю, что в XXI веке в такой стране, как Украина, можно запретить книгу или же запретить критически высказываться в отношении такого человека, как Медведчук".

Медведчук обратился в суд в конце августа. Что нового в этом деле?

2 октября состоится учредительное первое заседание. Мой адвокат Вячеслав Якубенко, адвокаты издательства Vivat, которое выпустило книгу "Дело Василия Стуса", и харьковской типографии, которая ее напечатала, готовятся к процессу. Мы не знаем, понятное дело, как он будет разворачиваться. Есть исковое заявление, в нем черным по белому написано о том, что Медведчук (истец) требует прекратить и запретить распространение этой книги в любой форме на любой территории.

Почему?

Там есть девять пунктов, которые вытекают из моих публикаций, где Медведчук видит унижение чести, достоинства и деловой репутации. С его точки зрения, это является неправдой. Я и коллега, который меня будет защищать, стоим на том, что я имею право на такие мысли об этом человеке, поскольку много лет исследовал жизненную историю Василия Стуса и обстоятельства его осуждения, в котором адвокат Медведчук играл определенную роль. Моя статья называется так: "Убивал ли адвокат Медведчук поэта Стуса?". Я считаю, что это – вульгарное вопрос, который часто задают. И мой ответ: "Нет". Если человек, грубо говоря, умеет читать, то, прочитав эту статью, поймет – нет.



Интервью с Вахтангом Кипиани / Вести Приднепровья

Но это не означает, что Медведчук может легко выйти из этой истории. На мой взгляд, он должен объяснять обществу (точнее – должен был, потому что уже поздно), что делал на этом процессе. Если бы Василий Стус не был выдающимся украинским поэтом и последней жертвой коммунистического режима среди украинских политзаключенных, то Медведчуку, возможно, это простили бы.

От адвоката Медведчука вообще ничего не зависело. Абсолютно! В этой ситуации просто нужно оставаться человеком

Было множество адвокатов, а-ля Медведчук, которые сыграли маленькую роль в тех отвратительных спектаклях, которые организовывал КГБ. Но были и достойные адвокаты, которые тоже не спасли своих клиентов. Я пытаюсь показать, что были адвокаты, которые работали на своего клиента (так же не выиграли), и были адвокаты а-ля Медведчук, которые в русле политики, заданной высшим руководством и Комитетом Государственной Безопасности, выполняли предназначенную им роль.

В принципе, людей нельзя в этом винить. От адвоката Медведчука вообще ничего не зависело. Абсолютно! В этой ситуации просто нужно оставаться человеком. Например, надо сообщить семье о начале судебного заседания. А жена Стуса об этом не знала. Она через два дня случайно узнает от другого человека, суд над мужем уже идет. А так она бы сидела в зале суда и хотя бы глазами встретилась со Стусом – это уже поддержка.

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То есть, у меня к нему (Медведчуку – прим. ред.) претензии не юридического характера. То, что я высказываю, это собранная за много лет эмоция, которую я, в интересах защиты Василия Стуса от его адвоката, должен был написать. Ему (Медведчуку – прим. ред.) это не нравится. У нас свободная, демократическая страна – он подал в суд. Пусть суд выясняет вину мою, какие-то факторы, которые привели к написанию текста. В позывном заявлении сказано, что это по каким-то политическим соображениям. Хм, интересно, потому что я политикой не занимаюсь, а политик обвиняет меня в политизации дела. Это – смешно (Улыбается).

Медведчук – это опасное в политическом смысле создание

С другой стороны, Медведчук – это опасное в политическом смысле создание. Соответственно, он опасен, как игрок, который когда-то был (а может и сейчас имеет) влияние на правовую систему. Мы волнуемся, потому что не знаем – суд объективно рассматривать материалы дела, или, как это часто бывает в украинской истории, будет подыгрывать одному из участников процесса. Я верю в то, что все будет хорошо, и не верю, что в XXI веке в такой стране, как Украина, можно запретить книгу или же запретить критически высказываться в отношении такого человека, как Медведчук.



Вахтанг Кипиані про дело Василя Стуса / NikLife

Если бы мы имели лучшее государство, то после поездок к Путину он бы давал объяснения сам – перед Службой Безопасности Украины. Зато он спокойно себе живет, занимается бизнесом, его жена ведет бизнес в Российской Федерации. Я считаю так: хочешь заниматься бизнесом в России – занимайся, но ты не можешь после этого вернуться и вести телепрограммы, будто ничего не произошло. Или сидеть в украинском парламенте, будто ничего не произошло.

Ни одна война не предполагает абсолютной безответственности в отношении к людям, которые являются прямыми креатурами врага. Потому что это – не политическая оппозиция. Он (Медведчук – прим. ред.) стоит на стороне врага, убийцы. И это признано мировым сообществом, что оккупация – это война РФ против Украины. Медведчук в этой игре – на стороне врага. Я не думаю, что общество ему простит нападение на мою книгу и на память о Стусе.

Тираж книги разошелся весь?

Два тиража! Уже сейчас третий. В принципе, книга продавалась прекрасно и до Медведчука, до иска. То есть, это не какая-то малоценная книга, которая стала популярной из-за скандала. Даже в течение лета, когда падают продажи, она активно продавалась – распространил более 500 экземпляров. На мой взгляд, это достойная книга в том смысле, что она показывает трагедию Стуса и величие человека в одном томе. Прочитав или хотя бы полистав ее, люди поймут, что это был за человек, и какой мизерной фигурой на фоне Стуса и его реальных защитников – Михайлины Коцюбинской и Светланы Кириченко – выглядит Медведчук. Эту свою скудность он чувствует.

Когда жена политзаключенного Светлана Кириченко, которая сама может сесть в любой момент, говорит в зале суда: "Я не буду свидетельствовать на процессе, где Василь Стус является обвиняемым, а буду давать показания, когда он будет обвинять" – вот это защита, а не то, что мы видели. Медведчуку на фоне Светланы Кириченко места в истории нет.