Медведчук рассчитывает на несколько миллионов "ваты", живущих в Украине, – коллега Сенцова

Кума Путина Виктора Медведчука, который пытается вернуться в политику, можно заставить чувствовать себя некомфортно в Украине, убежден кинорежиссер Владимир Тихий.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для 24 канала: Людям Путина в Украине нельзя позволять комфортно жить, – коллега Сенцова.

У нас есть политики, которых можно сделать хорошо мотивированными. Хотя бы того же кума Путина – Виктора Медведчука. Он априори рассчитывает не на людей, а на несколько миллионов "ваты", которая еще есть в этой стране. Если он поймет, что всю "вату" потеряет, не будет возможности участвовать в президентских выборах и заниматься грязными делами легально в этой стране, он зашевелится,

– прокомментировал Тихий.

По его мнению, Медведчук не убежит при любой возможности из Украины в Грецию или Москву, а будет бороться за то, чтобы остаться здесь. Ведь это человек с большими амбициями и планами. Медведчук зависим от многих факторов в Украине, на которые нужно воздействовать уже сейчас, убежден Тихий.

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И именно поэтому, по словам кинорежиссера, акции под офисом Медведчука крайне необходимы.

"Мы в курc, что там нет ни Путина, ни Медведчука. Но там есть его прошлое ... Прошлое, которое он пытается, как картежник, перемешать в новой колоде. СДПУ (о), Стус, Революцию Достоинства – эти вещи он хочет сбросить, как змея – кожу. А вместо этого оказаться в новой партии и выглядеть обновленным политиком, который якобы ничего плохого за собой не имеет. Мол, стремится только к миру с Россией. Но на самом деле это не так", – подытожил кинорежиссер.