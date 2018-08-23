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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Медведчук розраховує на кілька мільйонів "вати", яка ще є в Україні, – колега Сенцова

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Віктор Медведчук
Віктор Медведчук / 24 канал

Кума Путіна Віктора Медведчука, який намагається повернутися в політику, можна змусити почувати себе некомфортно в Україні, переконаний кінорежисер Володимир Тихий.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: Людям Путіна в Україні не можна дозволяти комфортно жити, – колега Сенцова.

У нас є політики, яких можна зробити добряче вмотивованими. Хоч того самого кума Путіна – Віктора Медведчука. Він апріорі розраховує не на людей, а на кілька мільйонів "вати", яка ще є в цій країні. Якщо він зрозуміє, що всю "вату" втратить, не матиме можливості брати участь в президентських виборах і займатися брудними справами легально у цій країні, він заворушиться,
– прокоментував Тихий.

На його думку, Медведчук не втече за першої-ліпшої можливості з України в Грецію чи Москву, а боротиметься за те, щоб лишитись тут. Адже це людина з великими амбіціями і планами. Медведчук залежний від багатьох факторів в Україні, на які треба впливати вже зараз, переконаний Тихий.

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І саме тому, за словами кінорежисера, акції під офісом Медведчука вкрай необхідні.

"Ми в курcі, що там немає ні Путіна, ні Медведчука. Але там є його минуле… Минуле, яке він намагається, як картяр, перемішати у новій колоді. СДПУ(о), Стус, Революцію Гідності – ці речі він хоче скинути, як змія – шкіру. А натомість опинитись у новій партії і виглядати оновленим політиком, який нібито нічого поганого за собою не має. Мовляв, прагне лише миру з Росією. Але насправді це не так", – підсумував кінорежисер.

Теги: Новини України Україна – Росія Обмін полоненими Віктор Медведчук
Джерело: 24 канал
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