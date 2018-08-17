"Медведчук, ми не забули!": активісти знову навідались до офісу кума Путіна в Києві

У Києві 16 серпня активісти вдруге навідались до офісу представника України у Тристоронній контактній групі в Мінську та кума Путіна Віктора Медведчука. За допомогою кольорових графіті вони нагадали, що добряче пам’ятають про злочинний "захист" Василя Стуса та злісне невиконання обов'язків щодо звільнення українських бранців.

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Організатори акції "Благоустрій-паті v. 2.0 #МедведчукМиНеЗабули!" – об'єднання режисерів, операторів та кінематографістів Babylon’13.

Нагадаймо суспільству, хто такий Медведчук! Минулого разу ми зробили графіті, а вони їх позамальовували. Цим покидькам не подобаються написи "#FreeSentsov".Тому ми зобов'язані зробити "Благоустрій-паті" ще раз і відновити написи. Слава нації!

– закликав організатор Назарій Кравченко.



Біля офісу "сірого кардинала" знову з'явились красномовні написи

Участь у перфомансі взяли близько 50 людей. Серед них – представники "Національного корпусу", "Автомайдану" та інших організацій.

Організатори повісили банер із зображенням українського письменника та дисидента Василя Стуса з роками його життя і хештегом #Минезабули. Адже саме Медведчука звинувачують в злочинному "захисті" Стуса.



Близько 50 людей продемонстрували Медведчуку свою позицію

Юристи, аналізуючи судову справу дисидента, вже 35 років потому констатували, що адвокат Медведчук порушив свій професійний обов'язок, фактично відмовився від захисту Стуса, чим грубо порушив право останнього на захист у суді. Відтак, поета засудили до максимального покарання – 10 років таборів особливого режиму і 5 років заслання, під час якого він і помер.

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До офісу "сірого кардинала" навідалась і в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.



"Це наш обов’язок – вибороти свободу політв’язнів"

Це наш обов’язок – вибороти свободу політв’язнів. Я кожного дня пишу по декілька листів до міжнародних організацій, щоб вони пустили наших або їхніх лікарів до наших бранців, аби перевірити стан їхнього здоров'я. А також – щоб їх звільнили. І закликаю на публічних зустрічах міжнародників, щоб вони звертались до Кремля, аби звільнити наших бранців. Кожен має робити те, що може,

– наголосила Супрун.



"Кожен має робити те, що може"

Вона додала, що українські урядовці підтримують рух за звільнення українських бранців. За її словами, важливо, аби зараз міністр юстиції Павло Петренко подав у Європейський суд клопотання щодо людських прав наших бранців.

"Усі роблять те, що вміють. Але, на жаль, поки немає реакції від Росії", – повідомила Супрун.

Однак українці не зневіряються і продовжують ходити на акції.



Українці не втомлюються виходити на акції

Спонукало прийти те, що Сенцов для мене є героєм. Його голодування – дуже значний і правильний вчинок, бо він голодує не лише за себе, а й за інших бранців. Маємо приходити, нагадувати куму Путіна, що ми не забули! Тримайся, Олеже, з тобою весь світ!

– сказав волонтер Володимир Кошовенко.

Балончики з фарбою у руки брали не лише дорослі, а й діти. Арсеній Толстих прийшов із донькою, аби навчити її політичної пам’яті.



"Беру доньку з собою, щоб навчити її політичної пам'яті"

Хочу, щоб вона знала, як наша країна будується і які політичні процеси в ній відбуваються, щоб дочка з дитинства розуміла, що таке воля, права, обов'язок. І ще ходжу, аби спонукати своїх друзів задуматись над тим, що діється в країні, і зробити правильний вибір під час політичних виборів,

– сказав Толстих.

За словами організаторів, акції подібного формату продовжуватимуться.