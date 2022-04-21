Об этом решении относительно кума Путина и подсудимого политика стало известно 20 апреля. Следует заметить, что сейчас этот кремлевский прислужник уже в СИЗО, но он до сих пор считается народным депутатом Украины.

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Кто внес на рассмотрение проект

Проект об исключении Медведчука из комиссии номер #7301. Его внес глава Парламента со своими заместителями.

Полное название комитета, в который с 2019 года входил этот злоумышленник – "Комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений".

Постановление об исключении Медведчука / Изображение телеграма "Железный нардеп"

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