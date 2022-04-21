Про це рішення щодо кума Путіна та підсудного політика, стало відомо 20 квітня. Слід зауважити, що зараз цей кремлівський посіпака вже в СІЗО, але він досі вважається народним депутатом України.

До теми Можемо почути нові заяви від Медведчука, як працювала агентура Росії в Україні, – політолог

Хто вніс на розгляд проєкт

Проєкт про виключення Медведчука з комісії має номер #7301. Його вніс голова Парламенту зі своїми заступниками.

Повна назва комітету, до якого з 2019 року входив цей зловмисник – "Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин".

Постанова про виключення Медведчука / Зображення телеграму "Залізний нардеп"

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