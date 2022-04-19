Невдовзі ми зможемо побачити ще одне звернення за участю Медведчука. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Олексій Мінаков.

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Я думаю, ми зможемо почути і інші заяви від Медведчука. Можливо, будуть якісь зізнання, правки, які проллють більше світла на те, як працювала російська агентура в Україні,

– вважає політолог.

Чому Путін проігнорував звернення Медведчука

Для Росії жодна людина неважлива, особливо у війні. За його словами, це в Україні кум має особливе значення з точки зору традицій. У Росії це не так.

Другий момент – для Путіна набагато важливіше поставити на шальки терезів успішне завершення війни, щоб отримати хоч якусь перемогу до 9 травня.

"Ось, що має для нього особливе значення, а Медведчук відіграє не таку важливу роль", – додав Мінаков.

Політолог також припустив, чому Путін проігнорував звернення Медведчука: дивіться відео