Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что его можно обменять на крымских татар и других осужденных украинцев. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.

К теме Преследование россиянами крымских татар: в ПАСЕ поступил запрос на проведение дебатов

Фейгин отметил, что Медведчука можно обменять на ряд людей. В том числе и на заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла.

У Украины есть ценный актив – Медведчук. Думаю, его надо осудить и обменять на несколько десятков, а то сотни осужденных в российских тюрьмах,

– заверил российский правозащитник.

Фейгин: Медведчук – предатель

Он отметил, что это очень важно, ведь Медведчук только вредит Украине.

"Он предатель, который занимался ослаблением суверенитета Украины, торговал ею налево и направо. Почему бы не обменять? Думаю, для кума Путина это был бы допустимый вариант. Такие переговоры имели бы шансы", – подытожил Фейгин.

Он также отметил, что задержанием крымских татар Россия выражает свое возмущение из-за действий Украины. Москва реагирует, как умеет – репрессиями.

Марк Фейгин прокомментировал задержание крымских татар: смотрите видео

Репрессии в отношении крымских татар: последние новости