Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что его можно обменять на крымских татар и других осужденных украинцев. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.
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Фейгин отметил, что Медведчука можно обменять на ряд людей. В том числе и на заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла.
У Украины есть ценный актив – Медведчук. Думаю, его надо осудить и обменять на несколько десятков, а то сотни осужденных в российских тюрьмах,
– заверил российский правозащитник.
Фейгин: Медведчук – предатель
Он отметил, что это очень важно, ведь Медведчук только вредит Украине.
"Он предатель, который занимался ослаблением суверенитета Украины, торговал ею налево и направо. Почему бы не обменять? Думаю, для кума Путина это был бы допустимый вариант. Такие переговоры имели бы шансы", – подытожил Фейгин.
Он также отметил, что задержанием крымских татар Россия выражает свое возмущение из-за действий Украины. Москва реагирует, как умеет – репрессиями.
Марк Фейгин прокомментировал задержание крымских татар: смотрите видео
Репрессии в отношении крымских татар: последние новости
- Оккупанты задержали заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла. Ему грозит до 15 лет заключения за якобы "диверсию".
- После этого оккупанты провели обыски у Азиза и Асана Ахтемовых, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова. Все они также задержаны.
- Глава Меджлиса Рефат Чубаров сообщил о том, что задержанных оккупанты пытали. По его словам, одного из пленников Кремля били током, вывозили в лес и имитировали расстрел.