Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що його можна обміняти на кримських татар та інших засуджених українців. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.

До теми Переслідування росіянами кримських татар: до ПАРЄ надійшов запит на проведення дебатів

Фейгін наголосив, що Медведчука можна обміняти на низку людей. Зокрема і заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла.

В України є цінний актив – Медведчук. Думаю, його треба засудити і обміняти на кілька десятків, а той сотні засуджених у російських тюрмах,

– запевнив російський правозахисник.

Фейгін: Медведчук – зрадник

Він зазначив, що це дуже важливо, адже Медведчук лише шкодить Україні.

"Він зрадник, який займався послабленням суверенітету України, торгував нею наліво і направо. Чому б не обміняти? Думаю, для кума Путіна це був би допустимий варіант. Такі переговори мали б шанси", – підсумував Фейгін.

Він також зауважив, що затриманням кримських татар Росія висловлює своє обурення на дії України. Москва реагує, як вміє – репресіями.

Марк Фейгін прокоментував затримання кримських татар: дивіться відео

Репресії щодо кримських татар: останні новини