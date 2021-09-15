Крім цього, запити на проведення дебатів надійшли і стосовно інших тем. Наприклад, щодо ситуації в Афганістані, а також збільшення міграційного тиску на кордонах Латвії, Литви і Польщі з Білоруссю.

Важливо Били струмом, вивозили в ліс й імітували розстріл: нові деталі про катування бранців Кремля

Коли буде сесія

Осіння сесія ПАРЄ пройде в Страсбурзі з 27 до 30 вересня. Цього разу її формат буде гібридним, частково засідання відбуватимуться онлайн.

Що відомо про затримання кримських татар

На початку вересня силовики в окупованому Криму масово затримують кримських татар. Протягом 3 – 4 вересня вони вривалися з обшуками в помешкання заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Потім обшуки проводили в Азіза та Асана Ахтемових, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова. Усіх затримали.

Окупанти звинувачують Джеляла і братів Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм інкримінують диверсію. За це загрожує до 15 років в'язниці.

Глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що російські силовики катували затриманих. Окупанти били одного із бранців Кремля струмом, вивозили в ліс й імітували розстріл.

Адвокат братів Ахметових розповів, що через катування вони давали свідчення під жорстким тиском.

Зверніть увагу! Українська влада впевнена, що такі дії окупантів – реакція на Кримську платформу. Президент Володимир Зеленський закликав відпустити політв'язнів. Верховна Рада просить світ реагувати. Парламент схвалив звернення до міжнародної спільноти з вимогою засудити нові репресії в Криму.