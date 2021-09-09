Окупанти також прийшли з обшуками і затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля. Про це в ефірі 24 каналу повідомив адвокат братів Ахтемових Микола Полозов.
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Полозов: З Ахтемових вибивали свідчення
Правозахисник розповів, що бачив одного з братів 6 вересня на суді, коли їм продовжували запобіжний захід. Він мав вигляд цілком пригніченої людини, яка піддавалася тиску.
З Ахтемова вдалося поспілкуватися й затриманому голові Меджлісу Джелялю, який спитав: "Чи застосовували до них тиск, чи били?". Вони відповіли: "Так".
Тут немає ніяких сумнівів, що всі свідчення, які вони дали, були отримані під тиском з застосуванням катувань,
– наголосив Полозов.
І додав, наразі вони перебувають у слідчому ізоляторі Сімферополя, в різних камерах. Щодо братів Ахтемових проводяться слідчі дії. Що стосується Нарімана Джеляла, то, найімовірніше, 10 вересня йому оголосять звинувачення. 6 вересня стороні захисту це анонсував слідчий.
Адвокат прокоментував незаконні затримання кримських татар: відео
Окупанти незаконно затримали кримських татар: головне
- Російські силовики вранці 3 вересня обшукували будинок Ельдара Одаманова у Сімферополі. Силовики вилучили техніку та схопили кримського татарина.
- Вже 4 вересня окупанти провели обшук в будинку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Політика затримали і відвезли в невідомому напрямку.
- Окупанти згодом провели ще низку незаконних обшуків. Серед затриманих 3 – 4 вересня кримських татар виявився родич першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової Асан Ахтемов,
- Затриманих звинувачують в "організації диверсії на газопроводі" у селі Пермовайське в окупованому Криму. Мовляв, брати Ахтемови були виконавцями, а Джелял – посередником. Диверсію, за версією прокремлівських ставлеників, організувало Головне Управління розвідки міністерства оборони України.