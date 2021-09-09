Окупанти також прийшли з обшуками і затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля. Про це в ефірі 24 каналу повідомив адвокат братів Ахтемових Микола Полозов.

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Полозов: З Ахтемових вибивали свідчення

Правозахисник розповів, що бачив одного з братів 6 вересня на суді, коли їм продовжували запобіжний захід. Він мав вигляд цілком пригніченої людини, яка піддавалася тиску.

З Ахтемова вдалося поспілкуватися й затриманому голові Меджлісу Джелялю, який спитав: "Чи застосовували до них тиск, чи били?". Вони відповіли: "Так".

Тут немає ніяких сумнівів, що всі свідчення, які вони дали, були отримані під тиском з застосуванням катувань,

– наголосив Полозов.

І додав, наразі вони перебувають у слідчому ізоляторі Сімферополя, в різних камерах. Щодо братів Ахтемових проводяться слідчі дії. Що стосується Нарімана Джеляла, то, найімовірніше, 10 вересня йому оголосять звинувачення. 6 вересня стороні захисту це анонсував слідчий.

Зверніть увагу! Асан Ахтемов – родич заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової. Кримчанин є чоловіком її троюрідної сестри.

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