Кроме этого, запросы на проведение дебатов поступили и в отношении других тем. Например, касательно ситуации в Афганистане, а также увеличения миграционного давления на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью.

Важно Били током, вывозили в лес и имитировали расстрел: новые детали о пытках пленников Кремля

Когда будет сессия

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября. На этот раз ее формат будет гибридным, частично заседания будут проходить онлайн.

Что известно о задержании крымских татар

В начале сентября силовики в оккупированном Крыму массово задерживают крымских татар. В течение 3 – 4 сентября они врывались с обысками в жилье заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Затем обыски проводили у Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова. Всех задержали.

Оккупанты обвиняют Джеляла и братьев Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им инкриминируют диверсию. За это грозит до 15 лет тюрьмы.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что российские силовики пытали задержанных. Оккупанты били одного из пленников Кремля током, вывозили в лес и имитировали расстрел.

Адвокат братьев Ахтемовых рассказал, что из-за пыток они давали показания под жестким давлением.

Обратите внимание! Украинские власти уверены, что такие действия оккупантов – реакция на Крымскую платформу. Президент Владимир Зеленский призвал отпустить политзаключенных. Верховная Рада просит мир реагировать. Парламент одобрил обращение к международному сообществу с требованием осудить новые репрессии в Крыму.