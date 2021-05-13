Медведчука под арест: возле суда произошла стычка из-за плаката
В Печерском райсуде Киева Виктору Медведчуку избирают меру пресечения. Под стенами суда горячо и уже произошли первые стычки.
Источник:24 канал
Стычка произошла из-за плаката "Медведчука под арест! Стус ждет!". Такие желтые баннеры активисты использовали на акциях против Медведчука еще в 2016 году.
Кстати Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы
Стычка под судом в отношении Медведчука
Представители "Национального корпуса" в соответствующих футболках и с флагами, хотели повесить этот плакат на здании суда. Впрочем, к ним подошли ребята спортивного телосложения и стали забирать плакат с криками "Спрячь, отдай!".
Полиция диалога успокоила конфликт / Скриншот из видео
Это вызвало стычку с толкотней и криками. Успокаивать конфликт сразу же отправились полицейские. На том конфликт иссяк.
13 мая Виктору Медведчуку по делу о госизмене должны избрать меру пресечения. Как продолжается ход заседания, которое длится уже более 4 часов, смотрите по этой ссылке.
Дело Медведчука: главное
- Виктора Медведчука обвиняют в хищении газового месторождения "Глубокая", где заложено более 8 миллионов тонн нефти.
- Следствие также утверждает, что он передавал секретные данные о ВСУ России.
- Прокуроры просят взять Медведчука под стражу с правом внесения залога в 300 миллионов гривен.
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