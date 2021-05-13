В Печерском райсуде Киева Виктору Медведчуку избирают меру пресечения. Под стенами суда горячо и уже произошли первые стычки.

Стычка произошла из-за плаката "Медведчука под арест! Стус ждет!". Такие желтые баннеры активисты использовали на акциях против Медведчука еще в 2016 году.

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Стычка под судом в отношении Медведчука

Представители "Национального корпуса" в соответствующих футболках и с флагами, хотели повесить этот плакат на здании суда. Впрочем, к ним подошли ребята спортивного телосложения и стали забирать плакат с криками "Спрячь, отдай!".



Полиция диалога успокоила конфликт / Скриншот из видео

Это вызвало стычку с толкотней и криками. Успокаивать конфликт сразу же отправились полицейские. На том конфликт иссяк.

13 мая Виктору Медведчуку по делу о госизмене должны избрать меру пресечения. Как продолжается ход заседания, которое длится уже более 4 часов, смотрите по этой ссылке.

Дело Медведчука: главное