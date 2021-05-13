Сутичка сталася через плакат "Медведчука під арешт! Стус чекає!". Такі жовті банери активісти використовували на акціях проти Медведчука ще у 2016 році.
До речі Медведчуку загрожує до 15 років в'язниці
Сутичка під судом щодо Медведчука
Представники "Національного корпусу" у відповідних футболках і з прапорами, хотіли повісити цей плакат на будівлі суду. Втім до них підійшли хлопці спортивної статури і стали забирати плакат із криками "Сховай, віддай!".
Поліція діалогу заспокоїла конфлікт / Скриншот з відео
Це спричинило сутичку зі штовханиною та криками. Заспокоювати конфлікт одразу ж вирушили поліцейські діалогу. На тому конфлікт вичерпався.
13 травня Віктору Медведчуку у справі про держзраду мають обрати запобіжний захід. Як триває перебіг засідання, яке триває вже понад 4 години, дивіться за цим посиланням.
Справа Медведчука: головне
- Віктора Медведчука звинувачують у розкраданні газового родовища "Глибока", де закладено понад 8 мільйонів тонн нафти.
- Слідство також стверджує, що він передавав секретні дані про ЗСУ Росії.
- Прокурори просять взяти Медведчука під варту з правом внесення застави у 300 мільйонів гривень.