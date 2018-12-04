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      Медведчука необходимо задержать и обменять на украинских моряков, – Садовый

      51 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Как Украина собирается освобождать 24-х служащих военно-морских сил Украины, плененных во время нападения российских оккупационных войск на украинские корабли в Керченском проливе?

      Лидер "Самопомочи" Андрей Садовый предлагает задержать кума Путина, "звезду" российской агентуры в Украине Виктора Медведчука за государственную измену и обменять его на украинских моряков.

      "Думаю, его мы сможем обменять не только на наших пленных моряков, но и на всех политических заключенных, которые сегодня находятся в российских тюрьмах", – сказал Садовый в своем видеоблоге на Youtube.

       

      Он напоминает, что военное положение в стране вводится для того, чтобы навести порядок и укрепить оборону нашего государства.

      "Если Медведчук и российская агентура дальше будут себя свободно чувствовать в Украине, если пророссийские медиа дальше будут порочить все украинское, если Украина и дальше не окажет влияния на объекты критической инфраструктуры, а коррупция будет как шоу, то есть если мы не увидим реальных изменений и военное положение будет использовано как дымовая завеса для того, чтобы влиять на выборы – это очень плохо. Я бы никому не советовал обманывать граждан своей страны", – подчеркнул политик.

      Теги: Украина – Россия Новости политики Самопомич Андрей Садовой Виктор Медведчук
      Источник: 24 Канал
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