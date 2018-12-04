Медведчука необхідно затримати і обміняти на українських моряків, – Садовий

Як Україна збирається визволяти 24-х службовців військово-морських сил України, полонених під час нападу російських окупаційних військ на українські кораблі у Керченській протоці?

Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий пропонує затримати кума Путіна, "зірку" російської агентури в Україні Віктора Медведчука за державну зраду та обміняти його на українських моряків.

"Думаю, його ми зможемо обміняти не тільки на наших полонених моряків, але й на всіх політичних в’язнів, які сьогодні перебувають в російських тюрмах", – сказав Садовий у своєму відеоблозі на Youtube.

Він нагадує, що воєнний стан в країні запроваджується для того, аби навести порядок і укріпити оборону нашої держави.

"Якщо Медведчук і російська агентура далі будуть себе вільно почувати в Україні, якщо проросійські медіа далі паплюжитимуть все українське, якщо Україна і далі не матиме впливу на об’єкти критичної інфраструктури, а корупція буде як шоу, тобто якщо ми не побачимо реальних змін і воєнний стан буде використаний як димова завіса для того, щоб впливати на вибори – це дуже недобре. Я би нікому не радив дурити громадян власної країни", – наголосив політик.