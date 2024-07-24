Следствие выяснило, что они незаконно приватизировали государственный нефтепровод "Самара-Западное направление" в 2015 году. Вместе с Медведчуком подозрения получили представители бывшего топ-менеджмента "Прикарпатзападтранса".

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Дело приватизированного нефтепровода

В СБУ рассказали, что нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" после распада СССР остался в собственности России. С 2005 года Украина доказывала свое право на владение через суды – успеха удалось достичь только в 2014 – 2015 годах.

Впрочем, при поддержке тогдашнего высшего руководства Украины Медведчуку удалось отменить это решение через Ровненский хозяйственный суд и оформить продажу нефтепродуктопровода швейцарской компании, которую фактически контролировали участники схемы,

– объяснили правоохранители.

В ходе расследования установлено, что к схеме завладения нефтепроводом экс-нардеп и его сообщники привлекли эксперта. Его заведомо ложное заключение было использовано в суде для пересмотра и отмены судебных решений, вынесенных в пользу государства.

После завладения "трубой" Медведчук и его сообщники обеспечили ее функционирование через предприятие "Прикарпатзападтранс". Все полученные доходы они выводили на счета аффилированных зарубежных компаний и распределяли между собой.