Соответствующее решение Кассационный административный суд объявил 25 июля. В суде отметили, что не обнаружили фактов, что рассмотрение дела представляет "значительный общественный интерес".

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Суд отказал Медведчуку в восстановлении адвокатской деятельности

Верховный Суд отказал подозреваемому в государственной измене Виктору Медведчуку в восстановлении адвокатской деятельности. Так, суд 25 июля отказал бывшему нардепу в открытии кассационного производства, который хотел доказать, что его лишили права на адвокатскую деятельность якобы незаконно. Поэтому, постановление вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Адвокаты Медведчука Илья Костин и Роман Тытыкало инициировали открытие кассационного производства после того, как в июне этого года проиграли апелляцию. В заявлении Медведчук утверждал, мол, "суд первой инстанции ошибочно внес его дело в категорию дел незначительной сложности", а также апеллировал, что его дело "имеет большое общественное значение". Экс-нардеп-предатель обращался в различные инстанции и суды, однако пока все дела проиграл.

Представитель истца отмечает, что в контексте вопросов, которые решаются в этом деле, последнее имеет значительный общественный интерес, поскольку имеет важное исключительное значение для института адвокатуры в Украине и может значительно повлиять на права и интересы лиц, которые, по закону, должны заниматься адвокатской деятельностью. Однако коллегия судей отклоняет такие доводы, поскольку результат решения каждого из таких дел ... зависит исключительно от индивидуальных обстоятельств спора и разного в каждом случае доказательств и обстоятельств. Проанализировав указанные жалобщиком доводы..., Судом не выявлено того, что рассмотрение дела представляет значительный общественный интерес,

– говорится в постановлении Суда.



Постановление Верховного Суда / Скриншот "Игла"

Журналисты добавили, что интересы Медведчука в этом деле защищал адвокат Алексей Калинников. Он работает преподавателем в Высшей школе адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины. Именно эту Ассоциацию в течение многих лет возглавляет соратница Медведчука – Лидия Изовитова.