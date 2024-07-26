Відповідне рішення Касаційний адміністративний суд оголосив 25 липня. У суді наголосили, що не виявили фактів, що розгляд справи становить "значний суспільний інтерес".

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Суд відмовив Медведчуку у відновленні адвокатської діяльності

Верховний Суд відмовив підозрюваному в державній зраді Віктору Медведчуку у відновленні адвокатської діяльності. Так, суд 25 липня відмовив колишньому нардепу у відкритті касаційного провадження, який хотів довести, що його позбавили права на адвокатську діяльність буцімто незаконно. Відтак, ухвала набрала законної сили й оскарженню не підлягає.

Адвокати Медведчука Ілля Костін та Роман Титикало ініціювали відкриття касаційного провадження після того, як у червні цього року програли апеляцію. У заяві Медведчук стверджував, мовляв, "суд першої інстанції помилково вніс його справу до категорії справ незначної складності", а також апелював, що його справа "має велике суспільне значення". Екснардеп-зрадник звертався до різних інстанцій та судів, однак наразі всі справи програв.

Представник позивача зазначає, що в контексті питань, які вирішуються в цій справі, остання має значний суспільний інтерес, оскільки має важливе виняткове значення для інституту адвокатури в Україні та може значно вплинути на права та інтереси осіб, які, згідно з законом, мають займатися адвокатською діяльністю. Однак колегія суддів відхиляє такі доводи, оскільки результат вирішення кожної з таких справ… залежить виключно від індивідуальних обставин спору та різного в кожному випадку доказів та обставин. Проаналізувавши вказані скаржником доводи…, Судом не виявлено того, що розгляд справи становить значний суспільний інтерес,

– мовиться в ухвалі Суду.



Ухвала Верховного Суду / Скриншот "Голка"

Журналісти додали, що інтереси Медведчука у цій справі захищав адвокат Олексій Калінніков. Він працює викладачем у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України. Саме цю Асоціацію протягом багатьох років очолює соратниця Медведчука – Лідія Ізовітова.