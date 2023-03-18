Дмитрий Медведев опубликовал очередной "шедевр" в своем телеграмме, сообщает 24 Канал. Экс-президент России решил поддержать Трампа и сделал это, как обычно, в грубой форме.

Напомним Трамп заявил, что его арестуют во вторник: он призывает выходить на протесты

Медведеву поздно пить лекарство

Дмитрия Медведева возмущает, что еще только вчера в Европе захотели задержать чужого, имея в виду Путина, а в следующий вторник в США американцы хотят задержать "своего". Потому бывший президент страны, в которой сейчас активно процветает диктатура, призывает американцев "уничтожить тиранию".

Дураки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на зловонную свалку истории коррумпированную клику безумных "свиноукрофилов" – отца и сына Байденов,

– выдал Медведев.

А затем заместитель председателя российского Совбеза добавил, что этот пост размещен "по просьбе полковника Даниила Федоровича Трампа".

Трамп объявил о том, что его арестуют

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что его арестуют во вторник, 21 марта.

Трамп заявил, что прокурор Нью-Йорка рассматривает обвинения по делу о сокрытии денег, выплаченных женщинам, говорившим о сексуальных контактах с ним. Трамп призвал своих поклонников к протесту.

В СМИ отмечают, что правоохранители в Нью-Йорке проводят подготовительные меры по безопасности на случай, если Трампу могут быть предъявлены обвинения.

Публично не было объявлено никаких временных рамок для тайной работы великого жюри по делу, включая любое потенциальное голосование по предъявлению обвинений экс-президенту.