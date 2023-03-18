Дмітрій Мєдведєв опублікував черговий "шедевр" у своєму телеграмі, повідомляє 24 Канал. Експрезидент Росії вирішив підтримати Трампа і зробив це, як звично, у грубій формі.

Нагадаємо Трамп заявив, що його заарештують у вівторок: він закликає виходити на протести

Медведєву пізно пити ліки

Дмітрія Медвєдєва обурює, що ще тільки вчора у Європі захотіли затримати чужого, маючи на увазі Путіна, а наступного вівторка у США американці хочуть затримати "свого". Тому колишній президент країни, в якій зараз активно процвітає диктатура, закликає американців "знищити тиранію".

Дурні в Європі захотіли заарештувати чужого, а 21 березня заарештують в Америці свого. Поверніть собі країну, американці! В бій! Знищте тиранію Вашингтона! Відправте на смердюче звалище історії корумповану кліку божевільних "свиноукрофілів" – батька та сина Байденів,

– видав Медведєв.

А потім заступник голови російського радбезу додав, що цей пост розміщений "на прохання полковника Даніїла Фьодоровича Трампа".

Трамп оголосив про те, що його арештують

Колишній президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, що його арештують у вівторок, 21 березня.

Трамп заявив, що прокурор Нью-Йорка розглядає звинувачення у справі про приховування грошей, виплачених жінкам, які казали про сексуальні контакти з ним. Трамп закликав своїх прихильників до протесту.

У ЗМІ зазначають, що правоохоронці в Нью-Йорку проводять підготовчі заходи з безпеки на випадок, якщо Трампу можуть бути пред'явлені звинувачення.

Наразі публічно не було оголошено жодних часових рамок для таємної роботи великого журі у справі, включаючи будь-яке потенційне голосування щодо висунення обвинувачень експрезиденту.