Видання Fox News зазначає, що у своїх постах Трамп заявив, що прокурор Нью-Йорка розглядає звинувачення у справі про приховування грошей, виплачених жінкам, які казали про сексуальні контакти з ним.

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Що написав Трамп у мережі

Трамп 18 березня опублікував допис у соціальній мережі Truth, в якому стверджує, що "незаконні витоки" з офісу окружного прокурора Манхеттену вказують на те, що "найвизначніший кандидат від Республіканської партії і колишній президент Сполучених Штатів буде заарештований у вівторок наступного тижня".

Трамп закликав своїх прихильників до протесту.

У ЗМІ зазначають, що правоохоронці в Нью-Йорку проводять підготовчі заходи з безпеки на випадок, якщо Трампу можуть бути пред'явлені звинувачення.

Наразі публічно не було оголошено жодних часових рамок для таємної роботи великого журі у справі, включаючи будь-яке потенційне голосування щодо висунення обвинувачень експрезиденту.

Чи можуть Трампа притягнути до відповідальності