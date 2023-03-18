Видання Fox News зазначає, що у своїх постах Трамп заявив, що прокурор Нью-Йорка розглядає звинувачення у справі про приховування грошей, виплачених жінкам, які казали про сексуальні контакти з ним.
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Що написав Трамп у мережі
Трамп 18 березня опублікував допис у соціальній мережі Truth, в якому стверджує, що "незаконні витоки" з офісу окружного прокурора Манхеттену вказують на те, що "найвизначніший кандидат від Республіканської партії і колишній президент Сполучених Штатів буде заарештований у вівторок наступного тижня".
Трамп закликав своїх прихильників до протесту.
У ЗМІ зазначають, що правоохоронці в Нью-Йорку проводять підготовчі заходи з безпеки на випадок, якщо Трампу можуть бути пред'явлені звинувачення.
Наразі публічно не було оголошено жодних часових рамок для таємної роботи великого журі у справі, включаючи будь-яке потенційне голосування щодо висунення обвинувачень експрезиденту.
Чи можуть Трампа притягнути до відповідальності
- Нагадаємо, що 6 січня 2021 року у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що в нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів.
- Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції.
- У березні Міністерство юстиції США вперше дозволило притягнути Трампа до відповідальності в суді через штурм Капітолія.
- Там також заявили, що промова, "спрямована на підбурювання до неминучих протизаконних дій" або "здатна підбурювати до таких дій", не може бути захищена першою поправкою до Конституції США. Окружний суд, який вперше розглянув цей позов, уже постановив, що перша поправка не захищає Трампа.
- Трампу також загрожує кримінальне переслідування з боку Міністерства юстиції за спроби скасувати результати президентських виборів 2020 року.