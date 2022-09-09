Своим указом Зеленский принял решение Совета нацбезопасности и обороны. Все подсанкционные лица – несут ответственность за войну в Украине.
Читайте также США ввели санкции против иранской компании, которая могла перевозить беспилотники в Россию
Ввести в действие решение СНБО от 7 сентября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры",
– говорится в указе.
Какие россияне оказались в санкционном списке
- Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев;
- заместитель секретаря совета безопасности рашид нургалиев;
- секретарь совета безопасности николай патрушев;
- министр юстиции константин чуйченко;
- директор ФСБ александр бортников;
- мэр Москвы сергей собянин;
- руководитель администрации президента россии антон вайно;
- министр финансов антон силуанов;
- представитель по вопросам природоохранной деятельности, экс-глава администрации президента и эксминистр обороны сергей иванов;
- министр внутренних дел владимир колокольцев;
- глава правительства михаил мишустин;
- генпрокурор игорь краснов;
- директор сзр сергей нарышкин;
- министр обороны сергей шойгу;
- губернатор Санкт-Петербурга александр беглов;
- руководитель фтс владимир булавин;
- главнокомандующий росгвардией виктор золотов и сотни других.
Всего в списке есть 28 членов совета безопасности россии, 154 члена совета федерации и 424 депутата госдумы.
К теме Венгрия передумала и поддержит продление санкции ЕС в отношении россиян, – журналист
Зеленский подчеркнул, что никто из оказавшихся под санкциями лиц не избежит ответственности за свои преступления против украинцев. Для этого Украина уже сделала часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов. Так что наказание российского руководства – только вопрос времени.
Что запретили подсанкционным лицам
606 россиянам в Украине заблокировали активы и полностью приостановили торговые операции. Также они не могут участвовать в приватизации или в аренде государственного имущества, осуществлять транзит ресурсов через Украину, выводили капитал и т.д.
Смотрите больше – из-за западных санкций россиянам не хватает деталей к самолетам: видео