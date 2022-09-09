Своїм указом Зеленський схвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони. Всі підсанкційні особи – відповідальні за війну в Україні.

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Увести в дію рішення РНБО від 7 вересня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів",

– мовиться в указі.

Які росіяни опинилися у санкційному списку

Заступник голови ради безпеки росії дмітрій мєдвєдєв;

заступник секретаря ради безпеки рашид нургалієв;

секретар ради безпеки ніколай патрушев;

міністр юстиції константін чуйченко;

директор фсб алєксандр бортніков;

мер Москви сєргєй собянін;

керівник адміністрації президента росії антон вайно;

міністр фінансів антон сілуанов;

представник з питань природоохоронної діяльності, ексочільник адміністрації президента та ексміністр оборони сєргєй Іванов;

міністр внутрішніх справ владімір колокольцев;

голова уряду міхаіл мішустін;

генпрокурор ігор краснов;

директор сзр сєргєй наришкін;

міністр оборони сєргєй шойгу;

губернатор Санкт-Петербурга алєксандр бєглов;

керівник фмс владімір булавін;

головнокомандувач росгвардії віктор золотов та сотні інших.

Загалом у списку є 28 членів ради безпеки росії, 154 членів ради федерації та 424 депутати держдуми.

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Зеленський наголосив, що ніхто з тих осіб, які опинилися під санкціями, не уникне відповідальності за свої злочини проти українців. Для цього Україна вже зробила частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків. То ж покарання російського керівництва – лише питання часу.

Що заборонили підсанкційним особам

606 росіянам в Україні заблокували активи та повністю припинили торговельні операції. Також вони не можуть брати участь у приватизації або оренді державного майна, здійснювати транзит ресурсів через Україну, виводили капітал тощо.

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