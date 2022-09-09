Своїм указом Зеленський схвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони. Всі підсанкційні особи – відповідальні за війну в Україні.

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Увести в дію рішення РНБО від 7 вересня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів",
– мовиться в указі.

Які росіяни опинилися у санкційному списку

  • Заступник голови ради безпеки росії дмітрій мєдвєдєв;
  • заступник секретаря ради безпеки рашид нургалієв;
  • секретар ради безпеки ніколай патрушев;
  • міністр юстиції константін чуйченко;
  • директор фсб алєксандр бортніков;
  • мер Москви сєргєй собянін;
  • керівник адміністрації президента росії антон вайно;
  • міністр фінансів антон сілуанов;
  • представник з питань природоохоронної діяльності, ексочільник адміністрації президента та ексміністр оборони сєргєй Іванов;
  • міністр внутрішніх справ владімір колокольцев;
  • голова уряду міхаіл мішустін;
  • генпрокурор ігор краснов;
  • директор сзр сєргєй наришкін;
  • міністр оборони сєргєй шойгу;
  • губернатор Санкт-Петербурга алєксандр бєглов;
  • керівник фмс владімір булавін;
  • головнокомандувач росгвардії віктор золотов та сотні інших.

Загалом у списку є 28 членів ради безпеки росії, 154 членів ради федерації та 424 депутати держдуми.

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Зеленський наголосив, що ніхто з тих осіб, які опинилися під санкціями, не уникне відповідальності за свої злочини проти українців. Для цього Україна вже зробила частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків. То ж покарання російського керівництва – лише питання часу.

Що заборонили підсанкційним особам

606 росіянам в Україні заблокували активи та повністю припинили торговельні операції. Також вони не можуть брати участь у приватизації або оренді державного майна, здійснювати транзит ресурсів через Україну, виводили капітал тощо.

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