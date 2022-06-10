Об этом в эфире 24 каналу рассказал российский журналист Игорь Яковенко. По его словам, у высших российских чиновников сейчас просто панический страх и полнейшее ничтожество перед президентом России Владимиром Путиным.

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Хочет доказать, что "свой"

Как отметил Яковенко, эволюция российской элиты привела к тому, что они должны говорить абсолютные глупости, поскольку по-другому не выживают. Именно это и сейчас делает Медведев, публикуя истерические заявления в своем телеграме о ненависти к Западу.

Медведев трясет пухленькими кулачками и просит Путина его простить. Пытается ему доказать, что "свой", чтобы тот не верил, что он демократ и либерал,

– заметил журналист.

Яковенко добавил, что Медведев хочет оправдаться перед главой Кремля за его недавнюю фразу, о том, что свобода лучше неволи. Как подчеркнул журналист, он – это только "промокашка", которая пытается завоевать себе место в стае.

Горячий пост

По мнению Яковенко, Медведев совсем не претендует на место Путина. Он подчеркнул, что когда-то была другая ситуация, поскольку оно было комфортным.

Тогда можно было править лежа на боку, интересоваться "айфонами", говорить о цифровом государстве и прочей глупости. Однако сейчас это очень горячее и острое место, на котором очень неудобно. Надо отвечать и разгребать,

– подчеркнул журналист.

Как отметил Яковенко, это Медведеву не нужно, поскольку он маленький жалкий человек, который просто хочет выжить. По его словам, Путин на этом месте столько наделал, что оно стало непригодным для сидения, стояния или лежания.

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"В этой стране вообще не должно быть поста президента. Думаю, что после Путина Россия не сохранится как единое государство в границах, которые оно сейчас занимает. Есть очень высокая вероятность этого", – заявил журналист.

Яковенко рассказал, чего хочет добиться Медведев своими заявлениями: смотрите видео



Скандальные заявления Медведева: коротко