Про це в ефірі 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко. За його словами, у вищих російських чиновників зараз просто панічний страх і цілковита нікчемність перед президентом Росії Володимиром Путіним.

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Хоче довести, що "свій"

Як зазначив Яковенко, "еволюція" російської еліти призвела до того, що вони повинні говорити абсолютні нісенітниці, оскільки по-іншому не виживають. Саме це й зараз робить Медведєв, публікуючи істеричні заяви у своєму телеграмі про ненависть до Заходу.

Медведєв трясе пухленькими кулачками й просить Путіна його пробачити. Намагається йому довести, що "свій", аби той не вірив, що він демократ і ліберал,

– зауважив журналіст.

Яковенко додав, що Медведєв хоче виправдатись перед очільником Кремля за його недавню фразу, про те, що свобода краще, ніж неволя. Як наголосив журналіст, він – це лише "промокашка", яка намагається вибороти собі місце в зграї.

Гарячий пост

На думку Яковенка, Медведєв зовсім не претендує на місце Путіна. Він наголосив, що колись була інша ситуація, оскільки воно було комфортним.

Тоді можна було правити лежачи на боці, цікавитись "айфонами", говорити про цифрову державу та інші дурниці. Однак зараз це дуже гаряче та гостре місце, на якому вкрай незручно. Треба відповідати та розгрібати,

– наголосив журналіст.

Як зазначив Яковенко, це Медведєву не потрібно, оскільки він маленька жалюгідна людинка, яка просто хоче вижити. За його словами, Путін на цьому місці стільки наробив, що воно стало непридатним для сидіння, стояння чи лежання.

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"У цій країні взагалі не повинно бути поста президента. Думаю, що після Путіна Росія не збережеться як єдина держава у кордонах, які вона зараз займає. Є дуже висока ймовірність цього", – заявив журналіст.

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Скандальні заяви Медведєва: коротко