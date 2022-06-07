Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо вважає, що такі висловлювання Медведєва – небезпечні.

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Він також зазначив, що такі заяви заступника голови Ради безпеки Росії не допоможуть діалогу та припиненню вогню.

Заяви Медведєва дуже серйозні та небезпечні. Це неприйнятні слова, які нас дуже турбують ще й тому, що вони лунають від заступника голови Ради безпеки Росії,

– повідомив Луїджі Ді Майо.

Що відомо про висловлювання Медведєва

Раніше голова Ради безпеки Росії публікував шокуючі заяви щодо країн Заходу у своїх соціальних мережах.

"Мене часто запитують, чому мої пости у Telegram такі різкі. Відповідаю – я їх ненавиджу. Вони виродки. Вони бажають смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли", – писав Медведєв.

Останні новини з Росії

Погрози Кремля новими атаками відразу після ранкових обстрілів і вибухів у Києві можуть вказувати лише на одне – Путін намагається "підняти ставки".

Зараз триває жорстока боротьба всередині Кремля, і вона ніколи не була настільки інтенсивною за весь час правління Путіна. Усі клани активно групуються, перегруповуються, маневрують. Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, однією з причин цього є стан здоров'я президента Росії Володимира Путіна, який змушує російські еліти задуматись, що буде після нього.

Ціль Кремля очевидна – повністю знищити нашу державу. Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що Путін прокидається і засинає з цією думкою.

Заклики уникнути приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка б до цього закликала. Таку думку озвучив глава МЗС України Дмитро Кулеба у відповідь на заклики Франції "не принижувати Росію".

Росія вирішила вчергове нагадати світові свій давній шантаж та провела ракетні навчання з ядерним озброєнням. Проте експерти запевняють, що Кремль не застосує ядерну зброю, бо Путін боїться удару у відповідь.

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