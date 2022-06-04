Про що говорив Медведєв пояснив 24 каналу російський правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що всі шукають різні сенси, однак, найімовірніше, є лише один.

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Які зміни наближаються в Росії

Думаю, він має на увазі, що ці зміни пов'язані з приєднанням нових територій до Росії, проведення псевдореферендумів та іншої дурні,

– зазначив Фейгін.

На думку правозахисника, Медведєв говорить про те, що, ймовірно, Росія готується "перевстановити" союзні держави. Зокрема Білорусь, Південну Осетію, можливо, Придністров'я і, звичайно, Донбас з Херсоном та частиною Запорізької області.

Намагаються виправдати проблеми

За словами Фейгіна, так керівництво Росії намагається виправдати усі біди, які посипались на державу-агресорку. Тобто вони хочуть використати масштаб чужих територій, аби знівелювати втрати та наслідки санкцій.

Так вони хочуть нав'язати громадянам Росії, що війною досягнуть речей, які неможливо отримати іншими способами. І справді – лише примусом можна створити якусь квазідержаву, типу СРСР. Жоден дурень не захоче добровільно вступати в це,

– підсумував Фейгін.

Правозахисник додав, що, найімовірніше, Медведєв мав на увазі саме це. Тому нам не потрібно тут шукати якогось іншого сенсу.

Фейгін пояснив заяву Медвєдєва про зміни в Росії: дивіться відео



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