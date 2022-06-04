Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави МВС Віктор Андрусів. Він наголосив, що зараз переворот в Росії цілком можливий, однак для цього потрібен ключовий чинник.

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Умова краху Путіна

Андрусів заявив, що зміна чинної влади Росії можлива тільки за умови її програшу у війні з Україною. До прикладу, серйозне оточення якогось російського угрупування або ж знищення великої кількості військ окупантів.

Це буде крахом для Путіна. Він розуміє, що не зможе продати елітам Росії "піррову перемогу". Поразка призведе до втрати підтримки та легітимності,

– заявив Андрусів.

За словами радника, будь-які серйозні удари по російській армії та економіці одразу відправлять еліти домовлятись між собою. Тоді розпочнеться боротьба інших груп проти Путіна, оскільки він втратить престиж, а разом з ним легітимність.

Путін розуміє, що його чекає

Андрусів також пояснив, що Путін чудово знає, що сталося з Микитою Хрущовим після Карибської кризи. Хоча тоді пропаганда й продавала, що нібито росіяни показали "кузькіну мать", однак насправді еліти знали, що Радянський Союз програв у конфлікті за Кубу.

Еліти одразу змістили Хрущова. Саме тому Путін теж розуміє, що йому не можна втрачати легітимність у їхніх очах,

– зауважив Андрусів.

Трансформація Росії

Як наголосив радник, якщо зараз Росія зазнає поразки в Україні, то відбудеться її трансформація. Водночас усунення Путіна перезапустить всі процеси в державі-агресорці.

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"З'являться нові лідери, рухи. Між ними будуть дуже серйозні протистояння. Не виключаю серйозних внутрішніх конфліктів, оскільки в Росії все залежить від однієї людини, тому коли її "прибирають" цей картковий будинок починає розсипатися", – зазначив Андрусів.

Остання війна для агресора

На його думку, це остання війна для "російської імперії". Далі майбутнє росіян буде таким же, як у німців, особливо на тлі злочинів, які скоїла Росія.

"Ця поразка змушуватиме їх переосмислювати все зло, свою нову роль у світі. Тобто вони зрозуміють, що не є глобальним полюсом, оскільки значно слабша держава завдала їм ганебної поразки", – підсумував радник.

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