На середньому – протистояння Заходу путінському шантажу; розгортання небачених санкцій на тлі ядерної небезпеки, спроби Кремля виготовити піарівську цукерку зі свого лайна… А загалом, тим часом – картинка з майбутнього підручника історії, ясна, як прописи по косій лінійці у початковій школі.

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Така імперія – не жилець

А саме: після 24 лютого цього року у прискореному режимі відбувається загибель Російської імперії. Сама по собі ця загибель була абсолютно невідворотною і до клятої дати, і тут немає особливого предмета для дискусії. Достатньо поглянути на динаміку з'їджування та деградації імперії після смерті Сталіна.

Оцінити стан демографії, економіки та інфраструктури. Порівняти ці показники із сукупними показниками західного світу та сучасного Китаю. Зрозуміти, що розрив обчислюється не відсотками, а цифрами.

Приміряти цю реальність до нинішніх путінських понтів – і зрозуміти, що справа – швах. Така імперія – не жилець. Тобто ознаки життя, звичайно, ще є, але так росте борода на покійному.

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Чи здохне імперія

Тому предметна розмова сьогодні може йти лише про ціну похоронних процедур. Чи здохне імперія, нарешті, у найкоротший час сама, для полегшення народів світу і російського насамперед, – звільнивши його від фантомного болю та відкривши можливість, на століття вперед, піти шляхом багатьох цивілізацій, які благополучно пережили свої імперські заморочки?

Чи, продовжуючи безглузді муки, потягне за собою в могилу російську державність і саму культуру, за кілька десятиліть перетворивши ці деградовані простори на північний захід Китаю? Чи, пішовши на візантійський принцип, гримне вже наостанок, до купи, і решта світу?

Ось, власне, і всі три варіанти розвитку подій. Три дороги від путінського надгробного каменю, до якого, задрімавши у сідлі, під'їжджає нині наш колективний Іллюша Муромець.

Іллюша, ти давай прокидайся помаленьку і приходь до тями. У тебе діти, онуки. Оціни пейзаж і рухайся поступово в правильному напрямку, гаразд?

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