На среднем – противостояние Запада путинскому шантажу; разворачивание невиданных санкции на фоне ядерной угрозы, попытки Кремля изготовить пиаровскую конфетку из собственного дерьма… А на общем, меж тем, – картинка из будущего учебника истории, ясная, как прописи по косой линеечке в начальной школе.

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Такая империя – не жилец

А именно: после 24 февраля сего года в ускоренном режиме происходит гибель российской империи. Сама по себе эта гибель была совершенно неотвратима и до проклятой даты, и тут нет особого предмета для дискуссии. Достаточно взглянуть на динамику съеживания и деградации империи после смерти Сталина.

Оценить состояние демографии, экономики и инфраструктуры. Сравнить эти показатели с совокупными показателями западного мира и современного Китая. Понять, что разрыв исчисляется не процентами, а порядками цифр.

Примерить эту реальность к нынешним путинским понтам – и понять, что дело швах. Такая империя – не жилец. То есть, признаки жизни, конечно, еще имеются, но так растет борода на покойнике.

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Сдохнет ли империя

Поэтому предметный разговор сегодня может идти только о цене погребальных процедур. Сдохнет ли империя, наконец, в кратчайшее время сама, к облегчению народов мира и русского прежде всего, – освободив его от фантомной боли и открыв возможность, на столетия вперед, пойти путем многих цивилизаций, благополучно переживших свои имперские заморочки?

Или, продлевая бессмысленные мучения, утащит за собой в могилу российскую государственность и саму культуру, за пару десятилетий превратив эти деградированные просторы в северо-запад Китая? Или, пойдя на византийский принцип, грохнет уже напоследок, до кучи, и весь остальной мир?

Вот, собственно, и все три варианта развития событий. Три дороги от путинского надгробного камня, к которому, задремавши в седле, подъезжает в настоящее время наш коллективный Илюша Муромец.

Илюша, ты давай просыпайся помаленьку и приходи в себя. У тебя дети, внуки. Оцени пейзаж и двигайся помаленьку в правильном направлении, ладно?

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