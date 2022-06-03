Про це 24 каналу повідомив радник глави МВС Віктор Андрусів. На його думку, просто усунути президента Росії Володимира Путіна не вдасться, оскільки для цього потрібна дуже важлива передумова.

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Коли змінюється керівництво Росії

Як наголосив Андрусів, історично склалося так, що зміна політичного керівництва Росії відбувається лише після серйозної військової поразки. Водночас зараз вона ще не наступила.

Тобто я переконаний, що після поразки Росії будуть замахи, перевороти та все інше,

– заявив радник.

Завдання України

За словами Андрусіва, саме тому на Україну покладена важлива місія – ми маємо завдати серйозної поразки військам країни-агресорки. Однак поки її не буде, то в Росії нічого такого не відбуватиметься.

"Так історично працює Росія, тому, думаю, що так буде й цього разу", – підсумував Андрусів.

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Ймовірний тіньовий переворот в Росії

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що в Росії неможливо організувати відкритий переворот. Однак, на його думку, шанси для тіньового – цілком високі.

За словами Буданова, це зовсім не означає, що російський переворот готують саме зараз. Також він додав, що найімовірніше він може статися не через обурення російського народу. Буданов наголосив, що думка росіян зовсім не цікавить еліти країни-агресорки – вони турбуються виключно про себе.

Він розповів, що найбільш невдоволеним є найближче оточення президента Росії, яке представляє фінансову гілку. Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме воно дуже багато втратило.

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Тепер же оточення Путіна намагається знайти вихід із такої ситуації. Водночас, як зазначив Буданов, найпростішим виходом для них є замістити президента Росії кимось іншим.

Російські еліти вважають, що завжди можна звинуватити у всіх проблемах Путіна. Мовляв, він хворий диктатор, який не знає, що робить, тому світ повинен зняти санкції з Росії.

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