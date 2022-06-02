Про це 24 каналу розповів колишній депутат Держдуми Росії Геннадій Гудков.

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За його словами, в росіяни є деякі успіхи – понад 120 квадратних кілометрів окупованої території, але це не те, що вони очікували.

Кремль готує сценарій для виходу з війни

На думку колишнього депутата Держдуми, Кремль готує сценарій не просто для окупованих територій, а для виходу з війни. Це готується на якийсь "референдум", а вихід з ситуації.

Думаю, що Путін задовольниться, якщо йому раптом вдасться відхопити маленьку частинку України до тієї, що була на 23 лютого. Він вже буде видавати це як "велику перемогу над усім світом",

– заявив Гудков.

Він вважає, що саме це росіяни і готують. "А всі ці наступи окупантів, бомбардування, демонстрації потенціалу російської армії – це для того, щоб зробити Україну та Захід згідливими (такими, що йдуть на поступки – 24 канал)", – пояснює колишній депутат Росії.

Він наголосив, що нічого хорошого для Росії у війні не передбачається. Тож, Кремль намагається маневрувати між санкціями, жорсткою позицією Заходу та бажанням налякати всіх ядерною зброєю.

Кремль готує сценарій для виходу з війни, – Гудков



Яка ситуація на фронті станом на 2 червня

Триває 99-й день повномасштабної війни з Росією і нашої боротьби з агресором. Найбільш напруженою ситуація залишається на Сході країни.

Як відомо, росіяни хочуть захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Але ЗСУ чинять їм гідний спротив і руйнують плани противника.

Досі залишається складною ситуація на Сєвєродонецькому напрямку , де ворог проводить штурмові дії безпосередньо в місті. Росіяни вели штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, але успіху не отримали.

, де ворог проводить штурмові дії безпосередньо в місті. Росіяни вели штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, але успіху не отримали. На Бахмутському напрямку російські окупанти штурмують Комишуваху. Їхня мета – взяти під контроль місто. Там тривають бої, ворог має частковий успіх.

російські окупанти штурмують Комишуваху. Їхня мета – взяти під контроль місто. Там тривають бої, ворог має частковий успіх. Окрім Донбасу, також триває боротьба за Південь України та Харківщину . Так, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів. Російські окупанти поповнюють там свої запаси.

. Так, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів. Російські окупанти поповнюють там свої запаси. При цьому продовжуються цинічні обстріли з території Росії по Півночі нашої держави. Ворог вкотре обстріляв з мінометів населені пункти Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на тому, щоб утримувати зайняті раніше рубежі. Мета росіян – знизити наступальні можливості ЗСУ.

основні зусилля противник зосереджує на тому, щоб утримувати зайняті раніше рубежі. Мета росіян – знизити наступальні можливості ЗСУ. На Бессарабському напрямку діяльність російських окупантів суттєво не змінилася. Водночас Білорусь переоснащує свої окремі підрозділи на Волинському та Поліському напрямках.

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