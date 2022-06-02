Об этом 24 каналу рассказал бывший депутат Госдумы России Геннадий Гудков.

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По его словам, у россиян есть некоторые успехи – более 120 квадратных километров оккупированной территории, но это не то, что они ожидали.

Кремль готовит сценарий для выхода из войны

По мнению бывшего депутата Госдумы, Кремль готовит сценарий не просто для оккупированных территорий, а для выхода из войны. Это готовится на некий "референдум", а выход из ситуации.

Думаю, что Путин удовлетворится, если ему вдруг удастся отхватить маленькую частицу Украины к 23 февраля. Он уже будет издавать это как "великую победу над всем миром",

– заявил Гудков.

Он считает, что именно это россияне и готовят. "А все эти наступления оккупантов, бомбардировки, демонстрации потенциала российской армии – это для того, чтобы сделать Украину и Запад сговорчивыми (идущие на уступки – 24 канал)", – объясняет бывший депутат России.

Он подчеркнул, что ничего хорошего для России в войне не предвидится. Поэтому Кремль пытается маневрировать между санкциями, жесткой позицией Запада и желанием напугать всех ядерным оружием.

Кремль готовит сценарий для выхода из войны, – Гудков



Какая ситуация на фронте по состоянию на 2 июня

Продолжается 99-й день полномасштабной войны с Россией и нашей борьбы с агрессором. Наиболее напряженной ситуация остается на Востоке страны .

Как известно, россияне хотят захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Но ВСУ оказывают им достойное сопротивление и разрушают планы противника.

До сих пор остается сложной ситуация на Северодонецком направлении , где враг производит штурмовые действия непосредственно в городе. Россияне вели штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, но успеха не преуспели.

, где враг производит штурмовые действия непосредственно в городе. Россияне вели штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, но успеха не преуспели. На Бахмутском направлении русские кафиры штурмуют Камышеваху. Их цель – взять под контроль город. Там продолжаются бои, враг имеет частичный успех.

русские кафиры штурмуют Камышеваху. Их цель – взять под контроль город. Там продолжаются бои, враг имеет частичный успех. Кроме Донбасса, также идет борьба за Юг Украины и Харьковщину . Так, в Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Российские кафиры пополняют там свои запасы.

. Так, в Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Российские кафиры пополняют там свои запасы. При этом продолжаются циничные обстрелы с территории России по Северу нашего государства. Враг раз обстрелял из минометов населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивается на том, чтобы удерживать ранее занятые рубежи. Цель россиян – снизить наступательные возможности ВСУ.

основные усилия противник сосредотачивается на том, чтобы удерживать ранее занятые рубежи. Цель россиян – снизить наступательные возможности ВСУ. На Бессарабском направлении деятельность российских кафиров существенно не изменилась. В то же время, Беларусь переоснащает свои отдельные подразделения на Волынском и Полесском направлениях.

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