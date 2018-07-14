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Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии

Медведи, матрешки или украинский трезубец: как изменились тату-вкусы крымчан после аннексии

Крым.Реалии 204 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – украинские трезубцы заменили двуглавых орлов. Такую эволюцию тату-предпочтений прошли крымчане. Сразу после аннексии жители полуострова любили набивать на тело медведей и матрешки. Теперь склоняются к украинским гербам и вышиванкам.

Также в выпуске:

Остановить Путина, спасти Сенцова. О протесте крымчанина, который требует освободить в России всех украинских политзаключенных, говорят по всему миру.

Российская пенсионная реформа: готовы ли крымчане работать до смерти. Российские власти хотят повысить пенсионный возраст крымчанам на восемь лет.

Израильский опыт в Крыму: поля будут поливать канализацией. В Крыму уже поливают сахарную свеклу из канализации и даже орошают сточными водами новую для полуострова культуру – хлопок.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Теги: Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия Тату Крым.Реалии
Источник: 24 канал
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