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Телеканал новин 24 Програми Крим.Реалії

Ведмеді, матрьошки чи український тризуб: як змінилися тату-смаки кримчан після анексії

Крим.Реалії 582 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – українські тризуби замінили двоголових орлів. Таку еволюцію тату-уподобань пройшли кримчани. Одразу після анексії жителі півострова полюбляли набивати на тіло ведмедів і матрьошки. Тепер схиляються до українських гербів і вишиванок.

Також у випуску:

Зупинити Путіна, врятувати Сенцова. Про протест кримчанина, який вимагає звільнити в Росії всіх українських політв'язнів, говорять по всьому світу.

Російська пенсійна реформа: чи готові кримчани працювати до смерті. Російська влада хоче підвищити пенсійний вік кримчанам на вісім років.

Ізраїльський досвід у Криму: поля поливатимуть каналізацією. У Криму вже поливають цукровий буряк із каналізації і навіть зрошують стічними водами нову для півострова культуру – бавовну.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Теги: Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Крим.Реалії Тату
Джерело: 24 канал
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