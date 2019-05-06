Meest Express открыл мини-отделение на АЗК сети ОККО, - Ростислав Кисиль

Почтово-логистический оператор Meest Express и компания ОККО договорились об открытии мини-отделений и установке почтоматов на автозаправочных комплексах сети ОККО.

Об этом сообщил президент Международной группы компаний Meest, к которой принадлежит крупнейшая сеть почтоматов в Украине, Ростислав Кисиль.

"Появление мини-отделений и почтоматов Meest Express на автозаправочных комплексах компании ОККО – важный шаг в направлении расширения сети удобных для клиентов услуг с дальнейшим акцентом на развитие системы самообслуживания. Мини-отделение и почтоматы Meest Express будут работать круглосуточно, что крайне важно в сутки высокой мобильности. Meest Express рассчитывает на долгое и взаимовыгодное сотрудничество с ОККО, ведь эта компания является лидером в своей отрасли и имеет высокую репутацию", – рассказал Ростислав Кисиль.

Маркетинг-директор сети ОККО Василий Дмытрив считает, что мини-отделение Meest Express гармонично вписываются в концепцию сети ОККО, ведь расширяют спектр услуг для клиентов в одном месте.

"По темпам роста электронной коммерции Украина сегодня занимает второе место в Европе. Украинцы все чаще заказывают товары онлайн, а следовательно и растет спрос на услуги почтовой логистики и пункты, где человек может получить свой заказ с минимальными затратами времени. Заправки – очень выгодная локация для такого сервиса. Тем более, что он гармонично вписывается в концепцию нашей сети: предоставлять клиенту максимум услуг и помогать ему легко решать большинство вопросов в одном месте", – заявил Василий Дмытрив.

Мини-отделение Meest Express уже заработали на 150 АЗК ОККО во всех регионах Украины. Первые мини-отделения заработали на АЗК ОККО в Киеве, Львове, Днепре, Виннице, Житомире, Ивано-Франковске, Чернигове и других городах Украины. Мини-отделение Meest Express обслуживают отправление до 10 кг.

Напомним, в декабре 2018 года Meest Express сообщил о приобретении около 1000 почтоматов в компании OMNIC, которые планируется установить в удобных и доступных для пользователей местах до конца 2019 года. Тогда же Meest Express приобрел у ООО "Виеней-Автолизинг" 1900 почтоматов, расположенных в отделениях Приватбанка и А-Банка в Украине. Эти шаги позволили Meest Express стать владельцем крупнейшей сети почтоматов в Украине.