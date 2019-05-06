Meest Express відкрив міні-відділення на АЗК мережі ОККО, – Ростислав Кісіль

Поштово-логістичний оператор Meest Express та компанія ОККО домовились про відкриття міні-відділень та встановлення поштоматів на автозаправних комплексах мережі ОККО.

Про це повідомив президент міжнародної групи компаній Meest, до якої належить найбільша мережа поштоматів в Україні, Ростислав Кісіль.

"Поява міні-відділень та поштоматів Meest Express на автозаправних комплексах компанії ОККО – важливий крок в напрямку розширення мережі зручних для клієнтів послуг з подальшим акцентом на розвиток системи самообслуговування. Міні-відділення та поштомати Meest Express працюватимуть цілодобово, що є вкрай важливо в добу високої мобільності. Meest Express розраховує на довгу та взаємовигідну співпрацю з ОККО, адже ця компанія є лідером у своїй галузі та має високу репутацію", – розповів Ростислав Кісіль.

Маркетинг-директор мережі ОККО Василь Дмитрів вважає, що міні-відділення Meest Express гармонійно вписуються в концепцію мережі ОККО, адже розширюють спектр послуг для клієнтів в одному місці.

"За темпами росту електронної комерції Україна сьогодні посідає друге місце в Європі. Українці все частіше замовляють товари онлайн, а отже й зростає попит на послуги поштової логістики та пункти, де людина може отримати своє замовлення з мінімальними витратами часу. Заправки – дуже вигідна локація для такого сервісу. Тим більше, що він гармонійно вписується у концепцію нашої мережі: надавати клієнтові максимум послуг та допомагати йому легко вирішувати більшість питань в одному місці", – заявив Василь Дмитрів.

Міні-відділення Meest Express вже запрацювали на 150 АЗК ОККО у всіх регіонах України. Перші міні-відділення запрацювали на АЗК ОККО у Києві, Львові, Дніпрі, Вінниці, Житомирі, Івано-Франківську, Чернігові та в інших містах України. Міні-відділення Meest Express обслуговують відправлення до 10 кг.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Meest Express повідомив про придбання біля 1000 поштоматів у компанії OMNIC, які планується встановити у зручних та доступних для користувачів місцях до кінця 2019 року. Тоді ж Meest Express придбав у ТОВ "Віеней-Автолізинг" 1900 поштоматів, розташованих у відділеннях Приватбанку та А-Банку в Україні. Ці кроки дозволили Meest Express стати власником найбільшої мережі поштоматів в Україні.