Meest Express стал владельцем крупнейшей сети почтоматов в Украине

Почтово-логистический оператор Meest Express завершил сделку с ООО "Віеней-Автолизинг" по покупке 1900 почтоматов, расположенных в отделениях Приватбанка и А-Банка в Украине.

40% почтоматов Meest Express работают в режиме 24/7, то есть круглосуточно. Ко всем почтоматам Meest Express подключается функция отправки посылок. Первый почтомат Meest Express с такой опцией уже работает в ТРЦ "Гулливер" в Киеве. Meest Express сегодня единственная логистическая компания, которая предоставляет услугу отправки посылок через почтоматы в Украине.

Meest Express продолжает работу по расширению крупнейшей сети почтоматов в Украине. Компания дополнительно приобрела еще 1000 почтоматов. Весной 2019 года они будут установлены в городах по всей Украине, удобных и доступных для потребителей услуг компании (за исключением оккупированных территорий).

В ближайших планах Meest Express также ребрендинг работающих почтоматов в фирменный стиль и оптимизация локаций почтоматов. Для удобства клиентов максимальное количество почтоматов будет доступно круглосуточно.

В мобильном мире растет потребность быстрой и удобной доставки. Клиенты желают получать и отправлять посылки в близких к работе или дому локациях, быстро, без очередей и в любое время. Почтоматыидеальное предложение для обеспечения такого спроса. Поэтому развитие сети собственных почтоматов является одним из приоритетных направлений деятельности Meest в Украине в 2019 год,

– рассказал Президент компании Ростислав Кисиль.

Напомним, Meest – международная группа компаний, которая с 1989 предоставляет почтово-логистические услуги в 20 странах мира, среди которых: Украина, США, Канада, Австралия, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Греция, Португалия, Чехия, Польша, Китай, Казахстан, Грузия, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Израиль. Основные направления деятельности компании – это международные почтово-логистические и финансовые услуги для компаний и физических лиц. В Украине группа компаний Meest представлена почтово-логистическим оператором Meest Express, который с 2005 года предоставляет услуги адресной доставки отправлений и активно развивает свою сеть пунктов выдачи посылок, Международным почтовым оператором СП "Росан" – членом Всемирного почтового союза, который работает со всеми почтами мира и является признанным лидером по количеству вхождения международных посылок в Украину, сервисом доставки покупок из иностранных интернет магазинов myMeest (mymeest.com) и другими предприятиями в сфере почтовой логистики.