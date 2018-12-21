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      Meest Express став власником найбільшої мережі поштоматів в Україні

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      Meest Express став власником найбільшої мережі поштоматів в Україні

      Поштово-логістичний оператор Meest Express завершив угоду з ТОВ "Віеней-Автолізинг" по покупці 1900 поштоматів, розташованих у відділеннях Приватбанку та А-Банку в Україні.

      40% поштоматів Meest Express працюють в режимі 24/7, тобто цілодобово. До всіх поштоматів Meest Express підключається функція надсилання посилок. Перший поштомат Meest Express з такою опцією вже працює у ТРЦ "Гулівер" у Києві. Meest Express сьогодні єдина логістична компанія, яка надає послугу відправлення посилок через поштомати в Україні.

      Meest Express продовжує роботу по розширенню найбільшої мережі поштоматів в Україні. Компанія додатково придбала ще 1000 поштоматів. Навесні 2019 року вони будуть встановлені у місцях по всій Україні, зручних та доступних для споживачів послуг компанії (за виключенням окупованих територій).

      У найближчих планах Meest Express також ребрендинг працюючих поштоматів у фірмовий стиль та оптимізація локацій поштоматів. Для зручності клієнтів максимальна кількість поштоматів буде доступна цілодобово.

      В мобільному світі зростає потреба швидкої і зручної доставки. Клієнти бажають отримувати та надсилати посилки у близьких до роботи чи дому локаціях, швидко, без черг та у будь-який час. Поштомати – ідеальна пропозиція для забезпечення такого попиту. Тому розвиток мережі власних поштоматів є одним із пріоритетних напрямків діяльності Meest в Україні у 2019 рік,
      – розповів Президент компанії Ростислав Кісіль.

      Нагадаємо, Meest – міжнародна група компаній, яка з 1989 надає поштово-логістичні послуги у 20 країнах світу, серед яких: Україна, США, Канада, Австралія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Іспанія, Греція, Португалія, Чехія, Польща, Китай, Казахстан, Грузія, Узбекистан, Вірменія, Азербайджан, Ізраїль. Основні напрямки діяльності компанії – це міжнародні поштово-логістичні та фінансові послуги для компаній та фізичних осіб. В Україні група компаній Meest представлена поштово-логістичним оператором Meest Express, який з 2005 року надає послуги адресної доставки відправлень та активно розвиває свою мережу пунктів видачі посилок, Міжнародним поштовим оператором СП "Росан" – членом Всесвітнього поштового союзу, що працює з усіма поштами світу і є визнаним лідером за кількістю входження міжнародних посилок в Україну, сервісом доставки покупок з іноземних інтернет магазинів myMeest (mymeest.com) та іншими підприємствами у сфері поштової логістики.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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