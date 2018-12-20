Мега Миллионы разыскивают победителя 1,5 миллиарда долларов США

Как скоро должен объявиться счастливчик, на долю которого выпал невероятный выигрыш в 1,5 миллиарда долларов? Какие обстоятельства могут в течение двух месяцев удерживать его от получения невиданного богатства? По состоянию на 19 декабря, организаторы лотереи Мега Миллионы все еще ждут появления владельца рекордного джекпота на сумму 1,5 миллиарда долларов.

В эту пятницу на кону лотереи Мега Миллионы 305 миллионов долларов. Приобрести официальные билеты для участия в легендарной лотерее США можно из Украины.

Победитель $1,5-миллиардного джекпота все еще не объявился, сообщает официальная лотерейная организация Мега Миллионс.

О победителе известно немногое. Он приобрел свой билет в магазине KC Mart #7 в городе Симпсонвиль что в Южной Каролине 24 октября этого года. Национальные СМИ вот уже 8 недель атакуют магазинчик на Ли Вон Роуд в надежде разузнать хоть что-то о счастливце.

Где победитель 1,5 миллиардного джекпота Mega Millions?

Холли Армстронг, представитель лотерейной организации Южной Каролины призывает всех еще раз проверить свои билеты.

“Мы просим всех, кто приобрел билет в магазине KC Mart #7 на Ли Вон Роуд в Симпсонвиле еще раз проверить ваши билеты! Мы с нетерпением ждем встречи с победителем!”, - заявила Армстронг в минувший понедельник.

Надо заметить, лотерейная организация не теряет надежды на появление победителя. То же касается и самого магазина, продавшего заветный счастливый билет. Вознаграждение владельца магазина также зависит от появления победителя. Тем временем, билет мог быть забыт, утерян или безвозвратно испорчен.

Покупка физического билета всегда сопряжена с риском. Угроза ограбления или утери билета заставляла многих победителей лотерей прятать свои билеты в самых неожиданных местах. Когда вы играете в лотереи онлайн на theLotter.com, ваш билет хранится в надёжном сейфе, и вы можете не беспокоиться о его сохранности. Вместе с тем, у вас всегда есть онлайн-доступ к его копии, а также официальные доказательства того, что вы являетесь его единственным владельцем.

К слову, ближайший тираж нашумевшей лотереи Mega Millions состоится уже в пятницу, 21 декабря, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $305 миллионов. Принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

Как играть в американскую лотерею онлайн?

Участвовать в тиражах Мега Миллионс из Украины так же просто, как если бы вы находились в США.

Достаточно приобрести официальные билеты онлайн и выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).

Эксклюзивное фото с победительницей $1 миллиона на сайте TheLotter.

Пять номеров принесли 23-летней Наталье из Украины выигрыш в $1 миллион в лотерею США Мега Миллионс. Девушка угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации — 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей приза второй категории.

В случае выигрыша лотерейного приза через сайт TheLotter.com, победитель получает 100% выигранной суммы, будь то небольшой выигрыш, или приз второй или третьей категории.