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      Мега Миллионы разыскивают победителя 1,5 миллиарда долларов США

      98 Читати новину українською
      Мега Миллионы разыскивают победителя 1,5 миллиарда долларов США

      Как скоро должен объявиться счастливчик, на долю которого выпал невероятный выигрыш в 1,5 миллиарда долларов? Какие обстоятельства могут в течение двух месяцев удерживать его от получения невиданного богатства? По состоянию на 19 декабря, организаторы лотереи Мега Миллионы все еще ждут появления владельца рекордного джекпота на сумму 1,5 миллиарда долларов.

      В эту пятницу на кону лотереи Мега Миллионы 305 миллионов долларов. Приобрести официальные билеты для участия в легендарной лотерее США можно из Украины.

      Победитель $1,5-миллиардного джекпота все еще не объявился, сообщает официальная лотерейная организация Мега Миллионс.

      О победителе известно немногое. Он приобрел свой билет в магазине KC Mart #7 в городе Симпсонвиль что в Южной Каролине 24 октября этого года. Национальные СМИ вот уже 8 недель атакуют магазинчик на Ли Вон Роуд в надежде разузнать хоть что-то о счастливце.

      Где победитель 1,5 миллиардного джекпота Mega Millions?

      Холли Армстронг, представитель лотерейной организации Южной Каролины призывает всех еще раз проверить свои билеты.

      “Мы просим всех, кто приобрел билет в магазине KC Mart #7 на Ли Вон Роуд в Симпсонвиле еще раз проверить ваши билеты! Мы с нетерпением ждем встречи с победителем!”, - заявила Армстронг в минувший понедельник.

      Надо заметить, лотерейная организация не теряет надежды на появление победителя. То же касается и самого магазина, продавшего заветный счастливый билет. Вознаграждение владельца магазина также зависит от появления победителя. Тем временем, билет мог быть забыт, утерян или безвозвратно испорчен.

      Покупка физического билета всегда сопряжена с риском. Угроза ограбления или утери билета заставляла многих победителей лотерей прятать свои билеты в самых неожиданных местах. Когда вы играете в лотереи онлайн на theLotter.com, ваш билет хранится в надёжном сейфе, и вы можете не беспокоиться о его сохранности. Вместе с тем, у вас всегда есть онлайн-доступ к его копии, а также официальные доказательства того, что вы являетесь его единственным владельцем.

      К слову, ближайший тираж нашумевшей лотереи Mega Millions состоится уже в пятницу, 21 декабря, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $305 миллионов. Принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

      Как играть в американскую лотерею онлайн?

      Участвовать в тиражах Мега Миллионс из Украины так же просто, как если бы вы находились в США.

      Достаточно приобрести официальные билеты онлайн и выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).

      Эксклюзивное фото с победительницей $1 миллиона на сайте TheLotter.

      Пять номеров принесли 23-летней Наталье из Украины выигрыш в $1 миллион в лотерею США Мега Миллионс. Девушка угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации — 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей приза второй категории.

      В случае выигрыша лотерейного приза через сайт TheLotter.com, победитель получает 100% выигранной суммы, будь то небольшой выигрыш, или приз второй или третьей категории.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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