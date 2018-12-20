Мега Мільйони розшукують переможця 1,5 мільярда доларів США

Як скоро повинен з'явитися щасливчик, на частку якого випав неймовірний виграш в 1,5 мільярда доларів? Які обставини можуть протягом двох місяців утримувати його від отримання небаченого багатства? Станом на 19 грудня, організатори лотереї Мега Мільйони все ще чекають появи власника рекордного джекпоту на суму 1,5 мільярда доларів.

Цієї п'ятниці на кону лотереї Мега Мільйони 305 мільйонів доларів. Придбати офіційні білети для участі в легендарній лотереї США можна з України.

Переможець $ 1,5-мільярдного джекпоту все ще не з'явився, повідомляє офіційна лотерейна організація Мега Мілліонс.

Про переможця відомо небагато. Він придбав свій квиток в магазині KC Mart # 7 в місті Сімпсонвіль що в Південній Кароліні 24 жовтня цього року. Національні ЗМІ ось уже 8 тижнів атакують магазинчик на Лі Вон Роуд в надії дізнатися хоч щось про щасливця.

Де переможець 1,5 мільярдного джекпоту Mega Millions?

Холлі Армстронг, представник лотерейної організації Південної Кароліни закликає всіх ще раз перевірити свої квитки.

"Ми просимо всіх, хто придбав квиток в магазині KC Mart # 7 на Лі Вон Роуд в Сімпсонвіле ще раз перевірити ваші квитки! Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з переможцем! ", - заявила Армстронг в минулий понеділок.

Треба зауважити, лотерейна організація не втрачає надії на появу переможця. Те ж стосується і самого магазину, який продав заповітний щасливий квиток. Винагорода власника магазину також залежить від появи переможця. Тим часом, квиток міг бути забутий, загублений або безповоротно зіпсований.

Купівля фізичного квитка завжди пов'язана з ризиком. Загроза пограбування або втрати квитка змушувала багатьох переможців лотерей ховати свої квитки в найнесподіваніших місцях. Коли ви граєте в лотереї онлайн на theLotter.com, ваш квиток зберігається в надійному сейфі, і ви можете не турбуватися про його збереження. Разом з тим, у вас завжди є онлайн-доступ до його копії, а також офіційні докази того, що ви є його єдиним власником.

До слова, найближчий тираж гучної лотереї Mega Millions відбудеться вже в п'ятницю, 21 грудня, о 23:00 за північноамериканським східним часом, і на кону величезний джекпот, $ 305 мільйонів.

Взяти участь в тиражі може кожен, незалежно від країни проживання.

Як грати в американську лотерею онлайн?

Брати участь в тиражах Мега Мілліонс з України так само просто, як якщо б ви перебували в США.

Досить придбати офіційні білети онлайн і вибрати п'ять основних номерів (1-50) і два номери "лакі стар" (1-12).

Ексклюзивне фото з переможницею $ 1 мільйона на сайті TheLotter.

П'ять номерів принесли 23-річній Наталії з України виграш в $ 1 мільйон у лотерею США Мега Мілліонс. Дівчина вгадала п'ять основних номерів з виграшної комбінації - 1, 10, 57, 66 і 75 і стала володаркою призу другої категорії.

У разі виграшу лотерейного призу через сайт TheLotter.com, переможець отримує 100% виграної суми, будь то невеликий виграш, або приз другої або третьої категорії.