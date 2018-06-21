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"Мегалот" – генеральный партнер и спонсор форума Via Carpatia

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Via Carpatia
Via Carpatia

Мероприятие состоится с 23 по 30 июня 2018 года в селе Криворивня (Ивано-Франковская область) и станет знаковым культурным и общественным событием страны.

Государственная лотерея "Мегалот" от оператора государственных лотерей "М.С.Л." стала генеральным партнером и спонсором Первого международного форума Восточной и Центральной Европы Via Carpatia.

Участников и гостей ждет насыщенная интеллектуальная и развлекательная программа.

Идея проведения форума имеет историческую подоплеку, ведь этот край еще десятки лет назад был излюбленным местом отдыха украинской интеллигенции.

Мы хотим возродить летнюю столицу Украины. Убеждены, что в ней есть Криворивня, потому что это уникальное село в Верховинском районе, где в свое время проводили летние каникулы. В течение двенадцати лет там находились Иван Франко и Михаил Грушевский, приезжали Леся Украинка и художник Иван Труш, создавал театр Гнат Хоткевич. В этой местности Параджанов снимал "Тени забытых предков". Каждый народ имеет такое место, где летом приятно находиться,
– отметил инициатор создания форума, народный депутат Николай Княжицкий.

Поставлена цель не просто возродить традиции, но и еще раз напомнить, что Украина является центром Европы и одной из стран, которая подписала Карпатскую конвенцию, которой исполняется пятнадцать лет. Этот документ объединяет Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию, Польшу, Сербию и Украину.

"Таким образом, мы хотим создать культурный центр восточно-европейского пространства", – подчеркнул Княжицкий.

В рамках форума запланирована серьезная экономическая дискуссия. Ожидается широкое представительство чиновников и депутатов с Украины и Европейского Союза. Одно из ключевых событий – двухдневная конференция "Круг Винценза: будущее Карпат", в рамках которой состоится вручение Премии Станислава Винценза "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов". Во время мероприятия будут говорить о конституционной демократии, экономические модели развития сельского хозяйства в горных районах, туризм как фактор развития экономики Карпатского региона и инфраструктурные проекты как путь объединения стран Карпатского Еврорегиона. Темами дискуссии станут экосистема, природные заповедники Карпат, инновации для развития региона. Отдельная панель будет посвящена "Наследства Винценза: культура горских народов как драйвер развития регионов".

Также участников и гостей ждет насыщенная программа, которую составят: фестиваль народного творчества, кинофестиваль Transcarpatia, гуцульский фестиваль "Полонинское лето", проект Made in Ukraine, фестиваль музыки и искусства Sounds of CARPATIA тому подобное.

Автор идеи и инициатор форума: Николай Княжицкий.

Организаторы: ГО "Всеукраинский демократический форум", "Гуманитарная студия "Волна", ГО "Співбуття: культурна автономія".

Форум проходит при поддержке: Министерства информационной политики Украины, Министерства культуры Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Ивано-Франковского областного совета, Ивано-Франковской областной государственной администрации, Верховинской районного совета, Верховинской районной администрации, "Еврорегион Карпаты".

Генеральный партнер и спонсор: "Мегалот" от оператора государственных лотерей "М.С.Л.".
Медийные партнеры мероприятия: "1+1", "Эспрессо", "ТСН", "Газета по-украински", Журнал "Страна", "Страна ФМ", "УНИАН".
Спонсоры мероприятия: Национальный туроператор Украины TPG, Крупнейшая сеть кинотеатров "Мультиплекс".
Региональные партнеры: ОО "Гуцулики".
Официальный авиаперевозчик: "МАУ".
Спонсор Конференции "Круг Винценза": Международный Институт Бизнеса.
Информационный партнер Конференции "Круг Винценза": ICTV.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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